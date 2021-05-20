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ГБР задержало двух бывших луганских пограничников при продаже наркотиков

Сегодня, 13:12 citynews.net.ua | Напечатать

Следователи ГБР при содействии внутренней безопасности задержали двух бывших сотрудников Луганского пограничного отряда во время продажи наркотиков в Счастье и Северодонецке.

Как сообщила пресс-секретарь регионального отделения ГБР Наталия Караптан, задержанные систематически распространяли психотропные вещества среди местных жителей.

Они расфасовывали амфетамин в коробки из-под спичек и продавали его за наличные.

Правоохранители задержали прапорщика в городе Счастье и младшего сержанта в  Северодонецке Луганской области после сбыта очередных порций амфетамина.

Следствие устанавливает происхождение психотропных веществ.

Пограничникам сообщено о подозрении в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ в местах массового пребывания граждан (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.



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