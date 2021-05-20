» » В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer

В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer

Сегодня, 10:47 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская область получила 3510 доз вакцины Pfizer, предназначенной для работников образования и лиц, относящихся к 1 и 2 этапам вакцинации от COVID-19, но еще не получивших прививки.

Желающие вакцинироваться могут записаться в список ожидания с помощью приложения или портала «Дія» или через контакт-центр МЗ 0-800-60-20-19.

Больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Отметим, с начала прививочной кампании в Украине привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1388124 прививок.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:08

По заказу ФСБ в Луганской области пытались взорвать директора харьковского института

Сегодня, 17:01

В Северодонецке женщина пыталась зарезать полицейского

Сегодня, 16:53

Луганская область получила новый символ-цветок

Сегодня, 16:12

Сборная по футболу выступит в новой форме с картой Украины и лозунгом «Героям слава!»

Сегодня, 15:29

Российские боевики придумали новую причину не открывать КПВВ в Донецкой области

Сегодня, 14:36

На ЗНО по истории в Луганской области пришли 3448 участников

Сегодня, 14:24

Белый дом отказался от встречи Байдена с Зеленским из-за «Нафтогаза» — Axios

Сегодня, 13:12

ГБР задержало двух бывших луганских пограничников при продаже наркотиков

Сегодня, 10:47

В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer

Сегодня, 10:44

8-9 июня пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 10:35

Организатор обстрела автобуса под Волновахой Юрий Шпаков приговорен к пожизненному заключению

Сегодня, 09:36

За 6 июня в Луганской области выявили 5 новых случаев COVID-19

Новости Украины:

Сегодня, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня