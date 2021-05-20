В Луганскую область поступила очередная партия вакцины Pfizer

Луганская область получила 3510 доз вакцины Pfizer, предназначенной для работников образования и лиц, относящихся к 1 и 2 этапам вакцинации от COVID-19, но еще не получивших прививки.

Желающие вакцинироваться могут записаться в список ожидания с помощью приложения или портала «Дія» или через контакт-центр МЗ 0-800-60-20-19.

Больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Отметим, с начала прививочной кампании в Украине привито 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1388124 прививок.