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8-9 июня пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

Сегодня, 10:44 citynews.net.ua | Напечатать

8-9 июня пройдут очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях. Заседания планируется проводить в режиме онлайн-конференций.

8 июня будут проходить видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.
9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.
Во время встреч в очередной раз планируется обсудить:

  • вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,
  • имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Предыдущие несколько заседаний завершились безрезультатно - Россия отказывается открывать новые КПВВ в Луганской области, которые должны были заработать осенью 2020 года и соблюдать режим прекращения огня.

Украина еще 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако контрролируеміе РФ террористы «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



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