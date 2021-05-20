8-9 июня пройдут очередные заседания ТКГ по урегулированию российской агрессии на Донбассе

8-9 июня пройдут очередные заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию российской агрессии в Луганской и Донецкой областях. Заседания планируется проводить в режиме онлайн-конференций.

8 июня будут проходить видеоконференции Рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы.

9 июня - видеоконференция общего заседания Трехсторонней контактной группы.

Во время встреч в очередной раз планируется обсудить:

вопрос о нарушениях режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; совершенствование контрольного механизма,

имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдения режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории,

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Предыдущие несколько заседаний завершились безрезультатно - Россия отказывается открывать новые КПВВ в Луганской области, которые должны были заработать осенью 2020 года и соблюдать режим прекращения огня.

Украина еще 10 ноября открыла все свои КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, включая новые пункты пропуска «Счастье» и «Золотое». Однако контрролируеміе РФ террористы «ЛНР» и «ДНР» отказались открывать КПВВ со своей стороны.



