Организатор обстрела автобуса под Волновахой Юрий Шпаков приговорен к пожизненному заключению

3 июня Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес приговор по так называемому «Волновахскому делу» — по эпизоду обстрела Волновахского блокпоста 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 гражданских лиц и еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини .

Суд приговорил гражданина Украины Юрия Шпакова, командира так называемого батальона «Оплот» по кличке «Юст», бывшего «военного коменданта» оккупированного Докучаевская к 10 годам по ст. 258-3 УК (организация или создание террористической организации) и к пожизненному заключению по ст. 258 УК (теракт). А также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении нанесенного морального вреда.

Слушания проходили в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого. И хотя адвокат Шпакова возражал против «заочного» осуждения, поскольку обвиняемый не был объявлен в международный розыск и ему не было должным образом уведомлено о подозрении, суд счел возможным рассмотрение дела in absentia.

Судом было установлено, что 13 января 2015 Шпаков вел активные телефонные переговоры с другими террористами по обстрелу блокпоста. В частности именно Шпаков отдал приказ командиру реактивного дивизиона террористов «Ангелы ада» по кличке «Опасный"открыть огонь по «цели № 2», которой и был блокпост.

При этом Шпаков осознавал, что блокпост создан исключительно для пропуска гражданских лиц и проверки документов, а на момент обстрела в 14:25, на блокпосту находиться гражданские лица, так как они могут пересечь линию разграничения только в дневное рабочее время КПВВ.

В приговоре указано, что Шпаков непосредственно подчинялся «командиру-куратору 5 Донецкой омсбр Оплот» — полковнику Вооруженных сил РФ с позывным «Захар», по которому в настоящее время ведется следствие.