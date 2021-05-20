Организатор обстрела автобуса под Волновахой Юрий Шпаков приговорен к пожизненному заключению

Организатор обстрела автобуса под Волновахой Юрий Шпаков приговорен к пожизненному заключениюСегодня, 10:35
3 июня Куйбышевский районный суд Запорожской области вынес приговор по так называемому «Волновахскому делу» — по эпизоду обстрела Волновахского блокпоста 13 января 2015 года, в результате которого погибли 12 гражданских лиц и еще 19 получили ранения различной степени тяжести.
Об этом сообщает Медійна ініціатива за права людини.
Суд приговорил гражданина Украины Юрия Шпакова, командира так называемого батальона «Оплот» по кличке «Юст», бывшего «военного коменданта» оккупированного Докучаевская к 10 годам по ст. 258-3 УК (организация или создание террористической организации) и к пожизненному заключению по ст. 258 УК (теракт). А также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении нанесенного морального вреда.
Слушания проходили в специальном судебном производстве в отсутствие обвиняемого. И хотя адвокат Шпакова возражал против «заочного» осуждения, поскольку обвиняемый не был объявлен в международный розыск и ему не было должным образом уведомлено о подозрении, суд счел возможным рассмотрение дела in absentia.
Судом было установлено, что 13 января 2015 Шпаков вел активные телефонные переговоры с другими террористами по обстрелу блокпоста. В частности именно Шпаков отдал приказ командиру реактивного дивизиона террористов «Ангелы ада» по кличке «Опасный"открыть огонь по «цели № 2», которой и был блокпост.
При этом Шпаков осознавал, что блокпост создан исключительно для пропуска гражданских лиц и проверки документов, а на момент обстрела в 14:25, на блокпосту находиться гражданские лица, так как они могут пересечь линию разграничения только в дневное рабочее время КПВВ.
В приговоре указано, что Шпаков непосредственно подчинялся «командиру-куратору 5 Донецкой омсбр Оплот» — полковнику Вооруженных сил РФ с позывным «Захар», по которому в настоящее время ведется следствие.