За 6 июня в Луганской области выявили 5 новых случаев COVID-19

За прошедшее воскресенье в Луганской области лабораторно подтвердили всего 5 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умер один человек.

На выходных в Луганской области лаборатории отдыхают, поэтому выявляемость заболевания снижается. Так, днем ранее, в субботу, было выявлено всего 3 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в Луганской области подтверждено 26276 случаев COVID-19, от осложнений умерли 907 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 535 случаев коронавируса. Умерли 33 человека.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего новых случаев заболевания за последние сутки подтвердили в Киеве - 87, Николаевской - 78, Киевской - 52, Днепропетровской - 47 и Ровенской - 42 областях.