6 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 7 раз обстреливали украинские позиции

6 июня в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Новотошковское из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области, недалеко от населенного пункта Пески, российские террористы дважды открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Гнутово российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Широкино российские подразделения дважды обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское украинских военных обстреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.