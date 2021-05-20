6 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 7 раз обстреливали украинские позиции

6 июня в Луганской и Донецкой областях российские боевики 7 раз обстреливали украинские позицииСегодня, 09:28
6 июня в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня.
В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Новотошковское из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Донецкой области, недалеко от населенного пункта Пески, российские террористы дважды открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселков Гнутово российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Широкино российские подразделения дважды обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Луганское украинских военных обстреляли из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.