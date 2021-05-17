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Кулеба: Будет ответ на приглашение Лукашенко боевиков «ЛНР» в Беларусь для допроса оппозиционера

Сегодня, 13:40 citynews.net.ua | Напечатать

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет ответ на приглашение Александра Лукашенко боевиков «ЛНР» в Беларусь. Глава МИД заявил, что есть вещи, которые Украина не прощает.
Об этом Кулеба заявил в эфире «Сніданок з 1+1».
По его словам, сейчас дипломатических каналов между Украиной и Беларусью нет. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, Киев не признал Лукашенко, отметил Кулеба.

«Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических», — заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина не прощает неуважения к территориальной целостности Украины.

Ранее Александр Лукашенко предложил «следователям» из ОРДЛО допросить арестованного журналиста Романа Протасевича, который как журналист вел репортажи из Донецкой области во время боев под Мариуполем. При этом совсем непонятно какое отношение к Донецкой области имеют так называемоые следователи из Луганска.
Представитель Донецка в украинской делегации в политической подгруппе в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Александр Лукашенко де-факто признал марионеточные «республики» на Донбассе после приглашения их в Минск.



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