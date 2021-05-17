Местные бюджеты Луганской области получили 5,5 млн гривень от лицензирования алкоголя, табака и топлива

За январь - май 2021 бюджет Луганской области пополнился на 5,5 млн гривень от платы за лицензии на право торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и топливом.

Как сообщили в Главном управлении ГНС в Луганской области, по состоянию на 1 июня 2021 в регионе осуществляют деятельность 1340 субъектов хозяйствования, которые имеют лицензии на право оптовой, розничной торговли алкогольными напитками, табачными изделиями и топливом.

В январе-мае 2021 выдано 1374 лицензии на право осуществления розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, 94 лицензии на право оптовой, розничной торговли и хранения горючего.

В то же время, в январе-мае аннулировано 227 лицензий, из которых 10- за нарушение законодательства в части продажи несовершеннолетним алкогольных напитков и табачных изделий.