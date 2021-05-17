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За 3 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:56 citynews.net.ua | Напечатать

За 3 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26243 заболевших, умерли от осложнений - 904 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 963 человека, умерли 95 больных, выздоровел 8 291 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев заболевания выявили в Киеве - 566, Запорожской - 230, Днепропетровской - 156, Киевской - 145 и Ровенской - 105 областях.

За все время пандемии в Украине COVID-19 подтвердили у 2 211 683 человек, из них 2 080 382 человека выздоровели, 51 054 больных умерли от осложнений.


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