ООС: 3 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

По информации пресс-центра ООС, за 3 июня в Луганской и Донецкой областях обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

В то же время жители из Донецкой области сообщают об обстрелах из тяжелых минометов и одиночных выстрелах из снайперского оружия.

По состоянию на 7 утра, 4 июня, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - недалеко от населенного пункта Пески боевики обстреливали украинских военных из минометов 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.