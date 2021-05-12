Жители оккупированного Луганска могут записаться на прививку от COVID-19 в Украине

Началась запись на прививку против COVID-19 граждан Украины, проживающих на временно оккупированных РФ территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым и относятся к приоритетным группам, вакцинация которых сейчас происходит в Украине (в первую очередь пожилые люди в возрасте 65 лет и старше).

Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19: 0800 60 20 19.

Во время разговора, оператору необходимо сообщить, с которого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупированным), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный пункт прививки.

Оператор осуществит запись на вакцинацию и пришлет вам СМС-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту - в случае его отсутствия.

Этот идентификатор также передадут в Госпогранслужбу Украины, чтобы вас беспрепятственно пропустили на подконтрольные правительству Украины территории.

Важно, что граждане готовые осуществить вакцинацию и имеющие уникальный идентификатор с подтверждением записи на прививку, не должны проходить самоизоляцию или обсервацию.

Для записи на получение второй дозы вакцины необходимо будет снова позвонить в контакт-центр.

«Из-за действий российских оккупационных режимов наши люди оказались в изоляции от цивилизованного мира без возможности обеспечить элементарные человеческие потребности. В первую очередь, речь о медицинском обеспечении. По сути оккупационная власть, нарушая все нормы международного и международного гуманитарного законодательства осуществляет медицинский геноцид», - отметил Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

«Вместе с Минреинтеграции мы разработали максимально простую процедуру, которая позволит украинцам из приоритетных групп, проживающих на временно оккупированных территориях, быстро и беспрепятственно получить прививку от COVID-19 в удобных для них пунктах прививок на контролируемой Украиной территории. Эти пункты обеспечены всем необходимым для осуществления вакцинации», - отметил Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Иммунизация будет проводиться вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech в 10 пунктах на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей. Эти пункты расположены вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).