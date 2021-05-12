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Работникам Алчевского меткомбината уже 4 месяца не платят зарплату

Сегодня, 18:17 citynews.net.ua | Напечатать

На «национализированном» российскими боевиками Алчевском металлургическом комбинате уже 5 месяцев не платят зарплату. Ранее платили частично, но фактически с начала оккупации российские оккупанты накапливали долги. 

Уставшие от положения бесправных рабов  в Алчевске сотудники металлургического комбината вышли на акцию протеста из-за того, что им уже пять месяцев не платят зарплату.

Об этом сообщил в Facebook представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

По его мнению, ситуация в ОРДЛО приближается к «социальной катастрофе».

Казанский опубликовал видео, на котором около 20 человек, представившиеся работниками Алчевского меткомбината, говорят, что им уже пять месяцев не платят зарплату. Оккупационная администрация города и боевики, захватившие предприятие, игнорируют их обращения.

Люди говорят, что им не на что жить и кормить своих детей. К тому же повышается стоимость коммунальных услуг. По словам одного из мужчин на видео, жители города не могут заплатить, им отрезают свет, газ. «Заставляют уезжать из города, город пустеет, становится похожим на поселок», — сказал он.

«Одним словом можно сказать, что у нас происходит самый настоящий геноцид», — говорит другой участник акции.

Казанский пишет, что за такие открытые протесты в ОРДЛО боевики бросают людей «на подвал». «То, что рабочие решились выступить открыто, означает, что их совсем уже довели до ручки и терять им уже нечего», — написал журналист.


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Работникам Алчевского меткомбината уже 4 месяца не платят зарплату » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня