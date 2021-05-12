В Попасной начали стерилизовать бездомных животных

За последний год в Попасной обострилась ситуация с нападениями бродячих животных на жителей города. Только за последний месяц было зафиксировано 3 сообщения. И это не считая угрозы эпидемии бешенства среди брошенных собак и котов, которые живут в заброшенных зданиях на окраине города.

После многочисленных обращений к городским властям, Попаснянская городская ВЦА начала сотрудничества с ОО «Зооконтроль».

Как сообщили в пресс-службе ВЦА, в июне специалистами «Зооконтроля» были отловлены первые животные и направлены в ветеринарный комплекс.

После процедуры стерилизации и вакцинации от бешенства собаки будут возвращены на место своего проживания.

Среди отловленных животных есть такие, которые могли бы стать верными друзьями жителям города, поэтому если у жителей города есть желание забрать четвероногих друзей, обращаться к расположению веткомплекса по адресу улица Заводская, 11.

Также напоминаем, если Вам известно место пребывания бездомных животных просим сообщать по телефону 067-979-67-79.