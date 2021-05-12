В Луганской области перенесли празднование Дня области из-за штормового предупреждения

В связи со штормовым предупреждением, объявленным на 5 июня, торжественные мероприятия по случаю 83-й годовщины создания Луганской области перенесены до установления благоприятных погодных условий.

Как сообщили Управление культуры, национальностей, религий и туризма Луганской облгосадминистрации, с природой не поспоришь, поэтому праздничные мероприятия состоятся позже.

О дате и времени проведения областных праздничных мероприятий будет сообщено дополнительно.

По данным Гидрометцентра, на выходные в Луганской области ожидаются дожди с грозами.

С 4 по 6 июня в Луганской области температура воздуха днем будет 12-16 градусов тепла, ночью - 11-13 градусов.