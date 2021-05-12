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Как жителям Луганска получить стипендию на обучение в украинских вузах

Сегодня, 13:37 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины подготовило подробную инструкцию для абитуриентов с временно оккупированного Крыма а также райнов Луганскай и Донецкой областей и детей, проживающих в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения готовых принять участие в программе подготовительных курсов по стипендиального обеспечения.

Как жителю Луганска поступить на подготовительнео отделение в украинский вуз и получить стипендию:

1. Выбери учреждения высшего образования (УВО) из перечня.

2. Обратись к УВО любыми средствами связи и получи приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ

3. При пересечении КПВВ покажи печатное или электронное приглашение, чтобы ты лицо, которое тебя сопровождает, не проходили обсервацию или самоизоляцию.

4. Приезжай к одному из определенных УВО в срок с 01 по 20 июня и лично подай:

  • заявление;
  • копию паспорта (свидетельства о рождении, другого документа, удостоверяющего личность) (при наличии);
  • копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (при наличии);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • 4 фото (3х4)
  • образовательную декларацию (документ, содержащий информацию по получению результатов обучения и прохождения периодов обучения за курс полного общего среднего образования на временно оккупированных территориях Украины) - выдается УВО для заполнения.

Внимание! Учиться на подготовительных курсах может абитуриент из числа молодежи, который в текущем учебном году завершил получения полного общего среднего образования. Учеба на подготовительных курсах может осуществляться только один раз и только в одном УВО.

5. Стань слушателем и учись на подготовительных курсах с 29 июня по 31 августа.

Важно! Во время прохождения подготовительных курсов слушатели получают стипендию в размере 4588 грн, обеспечиваются общежитием и привлекаются к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.

По итогам обучения на подготовительных курсах по каждой учебной дисциплине слушателям предстоит итоговый экзамен.

Более подробная информация - по телефону «Правительственной горячей линии» по вопросам образования для лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя. В рабочие дни - с 9:00 до 18:00. Тел .: (0-800-504-425).


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Как жителям Луганска получить стипендию на обучение в украинских вузах