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Зеленский поручил за 2 месяца подготовить законы о переходном правосудии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 12:34 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Соответствующий указ № 226 президент подписал 2 июня, — сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года «О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях». Контроль выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте документа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Так, Кабмину поручается в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение этого года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручается в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Министерству иностранных дел Украины поручается обеспечить на основании информации соответствующих государственных органов регулярное информирование международного сообщества (прежде всего государств Группы семи, «Люблинского треугольника», а также государств — членов ЕС, НАТО, ООН, ОБСЕ, Совета Европы) о социально-гуманитарной и ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и результаты выполнения Украиной Минских договоренностей, инициатив и мероприятий украинской стороны по активизации процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Также Министерству внутренних дел Украины поручается каждые полгода информировать Совет национальной безопасности и обороны Украины о результатах принятия вместе со Службой безопасности Украины мероприятий по поддержанию общественной безопасности и порядка, недопущения дестабилизации криминогенной обстановки в Донецкой и Луганской областях, за исключением населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти Украины временно не осуществляют свои полномочия.


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