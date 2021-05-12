» » В Верховной раде хотят уравнять порядок выплаты пенсий и социальной помощи ВПЛ с остальными пенсионерами Украины

В Верховной раде хотят уравнять порядок выплаты пенсий и социальной помощи ВПЛ с остальными пенсионерами Украины

Сегодня, 12:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, який позволяет проводит выплату пенсий и социальной помощи внутренне перемещенными лицам в таком же порядке, как и всем пенсионерам Украины.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на главу Комитета ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Законопроект №4014, який предусматривает внесение изменений в ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» щодо обеспечения выплаты пенсий и социальной помощи, обсуждался сегодня на заседании профильные комитета.

«Суть законопроекта заключается в том, что теперь внутренне Перемещенные лица смогут получать пенсии и социальные выплаты по месту регистрации фактического проживания. Сделать это они смогут через отделения "Укрпочты" или в отделениях госбанков », - пояснил Лубинец.

Он рассказал, что депутаты предложили расширить перечень госбанков, Которые могут обслуживать переселенцев. Сейчас все выплаты ВПЧ начисляются исключительно через Сбербанк.

По словам Лубинця, ПриватБанк, який также является государственным банком, имеет более расширенную сеть отделений и людям проще попасть в его отделения и банкоматы. В то же время в Ощадбанке постоянно собираются очереди из переселенцев.

Представители Пенсионного фонда и министерства финансов в ходе обсуждения посетовалы, что принятие законопроекта повлечет дополнительные траты на доставку пенсии в отделения «Укрпочты» или по месту проживания.

Представительница Минсоцполитики озвучила позицию ведомства, которое считает, что подняты законопроектом вопрос уже урегулирован Действующим законодательством. В частности, маломобильные пенсионеры-переселенцы могут обратиться с отдельным заявлениям в необходимости доставки пенсий на дом, и их будет обслуживать «Укрпочта».

Представительница Минреинтеграциы сказала, что следовало бы «более четко» указать цели и задачи законопроекта. В частности, именно прописать пункт о расширении перечня от государственных банков для выплаты пенсий переселенцам.

Омбудсвумен Людмила Денисова выступила за то, чтоб ВПЧ имели право Получить пенсию в любом государственном банке.

«По этому законопроекту наш комитет является профильным. Как председатель комитета, выражаю нашу общую позицию - поддержать этот законодательный документ, поскольку он защищает права украинцев, Которые волей судьбы вынуждены были покинуть свои дома », - подытожил Лубинец.

Члены комитета решили рекомендовать законопроект к рассмотрению Верховной раде и принять его за основу в первом чтении.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:14

В Луганской области перенесли празднование Дня области из-за штормового предупреждения

Сегодня, 13:37

Как жителям Луганска получить стипендию на обучение в украинских вузах

Сегодня, 12:34

Зеленский поручил за 2 месяца подготовить законы о переходном правосудии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 12:05

В Верховной раде хотят уравнять порядок выплаты пенсий и социальной помощи ВПЛ с остальными пенсионерами Украины

Сегодня, 12:00

Сотрудник партнерской организации ООН работал на российских боевиков в Донецкой области

Сегодня, 09:56

ТОП-10 профессий для трудоустройства в Луганской области

Сегодня, 09:44

2 июня на Донбассе не было ни одного нарушения режима прекращения огня

Сегодня, 09:37

В Луганской области 48 новых случаев COVID-19 и пять умерших

Вчера, 16:27

Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков

Вчера, 12:54

2 июня: Семь лет назад российские боевики штурмовали управление Луганского пограничного отряда - видео

Вчера, 12:04

В Луганской области на отоплении больниц и школ украли 5 млн гривень

Вчера, 10:54

В Луганской области заплатили более 111 млн гривень рентных платежей в бюджет

Новости Украины:

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

В Верховной раде хотят уравнять порядок выплаты пенсий и социальной помощи ВПЛ с остальными пенсионерами Украины » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня