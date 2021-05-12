В Верховной раде хотят уравнять порядок выплаты пенсий и социальной помощи ВПЛ с остальными пенсионерами Украины

В Верховной раде зарегистрирован законопроект, який позволяет проводит выплату пенсий и социальной помощи внутренне перемещенными лицам в таком же порядке, как и всем пенсионерам Украины.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на главу Комитета ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.

Законопроект №4014, який предусматривает внесение изменений в ст. 7 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» щодо обеспечения выплаты пенсий и социальной помощи, обсуждался сегодня на заседании профильные комитета.

«Суть законопроекта заключается в том, что теперь внутренне Перемещенные лица смогут получать пенсии и социальные выплаты по месту регистрации фактического проживания. Сделать это они смогут через отделения "Укрпочты" или в отделениях госбанков », - пояснил Лубинец.

Он рассказал, что депутаты предложили расширить перечень госбанков, Которые могут обслуживать переселенцев. Сейчас все выплаты ВПЧ начисляются исключительно через Сбербанк.

По словам Лубинця, ПриватБанк, який также является государственным банком, имеет более расширенную сеть отделений и людям проще попасть в его отделения и банкоматы. В то же время в Ощадбанке постоянно собираются очереди из переселенцев.

Представители Пенсионного фонда и министерства финансов в ходе обсуждения посетовалы, что принятие законопроекта повлечет дополнительные траты на доставку пенсии в отделения «Укрпочты» или по месту проживания.

Представительница Минсоцполитики озвучила позицию ведомства, которое считает, что подняты законопроектом вопрос уже урегулирован Действующим законодательством. В частности, маломобильные пенсионеры-переселенцы могут обратиться с отдельным заявлениям в необходимости доставки пенсий на дом, и их будет обслуживать «Укрпочта».

Представительница Минреинтеграциы сказала, что следовало бы «более четко» указать цели и задачи законопроекта. В частности, именно прописать пункт о расширении перечня от государственных банков для выплаты пенсий переселенцам.

Омбудсвумен Людмила Денисова выступила за то, чтоб ВПЧ имели право Получить пенсию в любом государственном банке.

«По этому законопроекту наш комитет является профильным. Как председатель комитета, выражаю нашу общую позицию - поддержать этот законодательный документ, поскольку он защищает права украинцев, Которые волей судьбы вынуждены были покинуть свои дома », - подытожил Лубинец.

Члены комитета решили рекомендовать законопроект к рассмотрению Верховной раде и принять его за основу в первом чтении.