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Сотрудник партнерской организации ООН работал на российских боевиков в Донецкой области

Сегодня, 12:00 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали жителя Донецкой области, завербованного представителями так называемого «министерства государственной безопасности ДНР», подконтрольного российским спецслужбам.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Для выполнения заданий кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режима охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения ООС.

Агента вражеской спецслужбы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.



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