ТОП-10 профессий для трудоустройства в Луганской области

ТОП-10 профессий для трудоустройства в Луганской областиСегодня, 09:56
С января по май 2021 года работодатели Луганской области подали в службу занятости почти 10500 вакансий.
При содействии центров занятости в области трудоустроено 8,2 тыс. человек.
Кк сообщили в Отделе информационной работы ЛОЦЗ, по видам экономической деятельности, больше всего безработных граждан трудоустроено в сфере сельского хозяйства (55,3%), государственного управления и обороны (8,1%), оптовой и розничной торговли (7,1%) и перерабатывающей промышленности (6,3%).
Топ-10 профессий, по которым количество вакансий сегодня является крупнейшей, выглядит так:
- водитель автотранспортных средств;
- подсобный рабочий;
- продавец продовольственных товаров;
- сторож;
- специалист государственной службы (местного самоуправления);
- бухгалтер;
- повар;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства;
- уборщик служебных помещений;
- слесарь-ремонтник.
Напоминаем, что все актуальные вакансии есть на официальном сайте государственной службы занятости в разделе «Ищу работу».