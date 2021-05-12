ТОП-10 профессий для трудоустройства в Луганской области

С января по май 2021 года работодатели Луганской области подали в службу занятости почти 10500 вакансий.

При содействии центров занятости в области трудоустроено 8,2 тыс. человек.

Кк сообщили в Отделе информационной работы ЛОЦЗ, по видам экономической деятельности, больше всего безработных граждан трудоустроено в сфере сельского хозяйства (55,3%), государственного управления и обороны (8,1%), оптовой и розничной торговли (7,1%) и перерабатывающей промышленности (6,3%).

Топ-10 профессий, по которым количество вакансий сегодня является крупнейшей, выглядит так:

водитель автотранспортных средств; подсобный рабочий; продавец продовольственных товаров; сторож; специалист государственной службы (местного самоуправления); бухгалтер; повар; тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства; уборщик служебных помещений; слесарь-ремонтник.

Напоминаем, что все актуальные вакансии есть на официальном сайте государственной службы занятости в разделе «Ищу работу».