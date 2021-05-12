2 июня на Донбассе не было ни одного нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

Также сегодня, по состоянию на 7 утра 3 июня, нарушений «тишины» так же не было.

Несмотря на это, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

В частности, Миссия продолжает фиксировать перемещения и накопления военной техники оккупантов, а также факты систематического препятствования работе патрулей и полетам БПЛА СММ, размещение вооружения и военной техники с нарушением линий отвода со стороны ОРДЛО.

Вооруженные формирования ОРДО продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники и нарушают как линии отвода, так и границы выделенных мест хранения оружия.

Имеющиеся нарушения могут свидетельствовать о боевом слаживании механизированных подразделений противника.