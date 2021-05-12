В Луганской области 48 новых случаев COVID-19 и пять умерших

За 2 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 48 новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26219 заболевших, умерли от осложнений - 904 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлен 2 581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1 059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9 405 человек.

По данным Министерства здравоохранения наибольшее количество новых случаев подтвердили в Киеве - 529, Запорожской - 182, Днепропетровской - 177, Львовской - 154 и Киевской - 143 областях.