Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков

За последний год в Луганской нет такой преступной схемы, по которой бы граждане не расстались со своими сбережениями из-за обмана и мошенничества — «родственник в беде», «взятка полиции», «предоплата», «банковский работник» и так далее. Суммы. которые отдают мошенникам доверчивые граждане исчисляются миллионами гривень ежемесячно.

Сегодня в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области полицейские за «круглым столом» обсудили с представителями банковских учреждений обсудили совместные действия по противодействию мошенничеству на территории области.

Полицейские проинформировали присутствующих о мерах, предпринимаемых полицией области по предупреждению мошенничества, а также сообщили, что сейчас идет работа по расширению сети информационных каналов. Ведется работа по ретрансляции материалов на авто- и железнодорожных вокзалах области, в общественном транспорте, в местах массового пребывания граждан.

На круглом столе представители одного из государственных банков сообщили, что финансовое учреждение запрещает на территории Украины проведение в ночное время суток некоторых операций с карточками и счетами, которыми, в частности, могут пользоваться мошенники в своих преступных схемах.

Отдельно обсудили внедрение совместных мероприятий по противодействию мошенникам — размещение видео, аудио, визуальных информационных материалов в помещениях банковских учреждений.

Полицией также было рекомендовано работникам банков, которые непосредственно работают с гражданами при осуществлении ими операций в банковских терминалах, обращать внимание клиентов на возможные мошеннические действия, если они видят необычные операции по перечислению денег.



