» » Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков

Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков

Сегодня, 16:27 citynews.net.ua | Напечатать

За последний год в Луганской нет такой преступной схемы, по которой бы граждане не расстались со своими сбережениями из-за обмана и мошенничества — «родственник в беде», «взятка полиции», «предоплата», «банковский работник» и так далее. Суммы. которые отдают мошенникам доверчивые граждане исчисляются миллионами гривень ежемесячно.

Сегодня в Главном управлении Национальной полиции в Луганской области полицейские за «круглым столом» обсудили с представителями банковских учреждений обсудили совместные действия по противодействию мошенничеству на территории области.

Полицейские проинформировали присутствующих о мерах, предпринимаемых полицией области по предупреждению мошенничества, а также сообщили, что сейчас идет работа по расширению сети информационных каналов. Ведется работа по ретрансляции материалов на авто- и железнодорожных вокзалах области, в общественном транспорте, в местах массового пребывания граждан.

На круглом столе представители одного из государственных банков сообщили, что финансовое учреждение запрещает на территории Украины проведение в ночное время суток некоторых операций с карточками и счетами, которыми, в частности, могут пользоваться мошенники в своих преступных схемах.
Отдельно обсудили внедрение совместных мероприятий по противодействию мошенникам — размещение видео, аудио, визуальных информационных материалов в помещениях банковских учреждений.

Полицией также было рекомендовано работникам банков, которые непосредственно работают с гражданами при осуществлении ими операций в банковских терминалах, обращать внимание клиентов на возможные мошеннические действия, если они видят необычные операции по перечислению денег.



Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:27

Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков

Сегодня, 12:54

2 июня: Семь лет назад российские боевики штурмовали управление Луганского пограничного отряда - видео

Сегодня, 12:04

В Луганской области на отоплении больниц и школ украли 5 млн гривень

Сегодня, 10:54

В Луганской области заплатили более 111 млн гривень рентных платежей в бюджет

Сегодня, 10:04

За сутки в Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19 и шесть умерших

Сегодня, 09:57

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Катериновка

Вчера, 16:14

В Рубежном два автомобиля облили кислотой

Вчера, 15:27

В Праге приговорили к 20 годам воевавшего на стороне российских боевиков в Луганске гражданина Чехии

Вчера, 14:56

Количество абитуриентов из временно оккупированных Крыма Луганска и Донецка в украинские вузы возрастает каждый год

Вчера, 14:37

Адвокат: ЧАО «Северодонецкий Азот» работает исключительно в правовом поле. Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева

Вчера, 13:43

Прокуратура подозревает руководителя Северодонецкого Азота в уклонении от налогов на 20 млн гривень

Вчера, 11:24

В Украине законом ограничили использование пластиковых пакетов

Новости Украины:

Вчера, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

31-05-2021, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Из-за эпидемии мошенничества в Луганской области полиция попросила помощи у банков » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня