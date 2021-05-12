2 июня: Семь лет назад российские боевики штурмовали управление Луганского пограничного отряда - видео

2 июня: Семь лет назад российские боевики штурмовали управление Луганского пограничного отряда - видеоСегодня, 12:54
2 июня исполнилось семь лет с тех пор, как российские боевики штурмовали управление Луганского пограничного отряда.
В 4 утра 2 июня 2014 года российские террористы окружили подразделение и атаковали из всех видов стрелкового оружия, в частности крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.
Российские террористы вели огонь с крыш и между домов, которые находились на расстоянии примерно в 150 метрах от погранотряда. Пограничники приняли неравный бой, более 100 героев держали оборону.
Их действия были очень ограничены из-за того, что боевики стреляли из жилого квартала, занимали огневые позиции в квартирах обычных людей и прикрывались «живым щитом» мирных жителей.
Видео. снятое местными жителями:
Более двух суток около 170 пограничников не пускали оккупантов и коллаборационистов в воинскую часть.
Видео от МВС:
Восемь пограничников получили ранения, никто не погиб. Ответным огнем были уничтожены несколько десятков террористов (20 убитых и 40 раненых).