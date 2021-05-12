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В Луганской области на отоплении больниц и школ украли 5 млн гривень

Сегодня, 12:04 citynews.net.ua | Напечатать

Служба безопасности Украины разоблачила противоправный механизм искусственного завышения цен на теплоснабжение для социальных объектов одного из городов Луганской области. Потери бюджета от действий злоумышленников составляют почти 5 млн грн.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что в течение 2018-2020 годов школы, больницы, ДЮСШ и другие учреждения социальной инфраструктуры города получали платежки за отопление по значительно завышенным тарифам.

По версии следствия, к незаконной схеме причастны госслужащие и менеджмент коммерческой структуры, которую связывают с бывшим влиятельным чиновником регионального уровня. Из-за «согласования» повышенных тарифов из бюджета города участники сделки вывели, по предварительным оценкам, по меньшей мере 5 млн грн.

В рамках уголовного производства правоохранители провели 12 обысков по местам жительства и в офисах злоумышленников. 

Продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о назначении экспертиз для подтверждения причиненных обществу убытков и объявления организаторам о подозрении в совершении преступления.


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В Луганской области на отоплении больниц и школ украли 5 млн гривень » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня