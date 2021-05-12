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В Луганской области заплатили более 111 млн гривень рентных платежей в бюджет

Сегодня, 10:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе - апреле 2021 года в Сводный бюджет Украины поступило 111,1 млн гривень рентной платы за пользование недрами.

В ведомстве также отметили, что за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:

  • за специальное использование воды - 8,5 млн гривень;
  • за специальное использование лесных ресурсов - 2 млн гривень;
  • за пользование радиочастотным ресурсом Украины - 110 тыс. гривень.

Напомним: согласно Налогового кодекса Украины рентная плата состоит из платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, рентной платы за специальное использования воды, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.


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