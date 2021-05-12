В Луганской области заплатили более 111 млн гривень рентных платежей в бюджет

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что в январе - апреле 2021 года в Сводный бюджет Украины поступило 111,1 млн гривень рентной платы за пользование недрами.

В ведомстве также отметили, что за это время в бюджеты всех уровней перечислено рентной платы:

за специальное использование воды - 8,5 млн гривень;

за специальное использование лесных ресурсов - 2 млн гривень;

за пользование радиочастотным ресурсом Украины - 110 тыс. гривень.

Напомним: согласно Налогового кодекса Украины рентная плата состоит из платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых, рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины, рентной платы за специальное использования воды, рентной платы за специальное использование лесных ресурсов, рентной платы за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины.