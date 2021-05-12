За сутки в Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19 и шесть умерших

За 1 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 24 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 6 человек.

Также за прошедшие сутки выздоровели 115 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26171 заболевший коронавирусом, от осложнений умерли 899 человек.

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 2205 новых случаев заболеваний COVID-19.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве - 473, Киевской - 178, Харьковской - 139, Запорожской - 124 и Донецкой - 112 областях.

За все время пандемии в Украине: заболело - 2 206 836 человек; выздоровели - 2 062 572 лица; летальных исходов - 50 857; проведения ПЦР-тестов - 10235181.



