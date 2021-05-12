В Луганской области российские боевики обстреляли поселок Катериновка

В Луганской области российские боевики обстреляли поселок КатериновкаСегодня, 09:57
1 июня в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В Донецкой области вблизи населенного пункта Новгородское российские оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Песков противник в направлении позиций украинских подразделений вел огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
На обстрелы противника наши военные открывали огонь.