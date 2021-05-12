В Рубежном два автомобиля облили кислотой

Сегодня утром в полицию города Рубежное Луганской области поступило сообщение 37-летней местной жительницы о том, что неизвестный в ночь с 31 мая на 1 июня облила два ее автомобиля неизвестным веществом, которая повредила лакокрасочное покрытие.

На месте происшествия правоохранители провели осмотр поврежденных автомобилей «Ford» и «Chrysler», изъяли вещественные доказательства.

В рамках начатого по ст. 194 УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» уголовного производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители принимают меры по установлению лица, совершившего правонарушение.

Полиция обращается к жителям города Рубежное, если вы стали свидетелем этого события, обратитесь в местный отдел полиции по адресу г.. Рубежное ул. Смирнова, 1 или по телефонам: 066 019 16 19 (06453) 6-33-23 или «102».



