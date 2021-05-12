В Праге приговорили к 20 годам воевавшего на стороне российских боевиков в Луганске гражданина Чехии

Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой «Луганской народной республики». Об этом сообщает чешский портал Novinky .

Также Кантор объявлен в розыск, поскольку он не вернулся из Украины и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный и может быть обжалован.

«Хотя суд не принял во внимание некоторые доказательства, предоставленные обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений», - пояснил приговор председатель жюри Ян Шотт.

«Обвиняемый признан виновным в своей переписке с рядом друзей, в которой он довольно последовательно описывает свою судьбу на востоке Украины», - продолжил Шотт, добавив, что эти доказательства подтверждаются показаниями свидетелей.

В 2015 году кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Согласно досье, он дослужился до сержанта и принимал участие в боевых действиях.

«В составе разведывательно-диверсионной группы он лично установливал мины в районе границы», - сказал прокурор Мартин Били, просивший для Кантора 20-летний тюремный срок за терроризм, и участие в террористической группе.

Однако, по словам адвоката Кантора, никаких доказательств, подтверждающих поведение, указанное в обвинительном заключении, представлено не было, и он предложил оправдать Кантора.

Во время основного процесса показания дали несколько экспертов и свидетелей, друзей Кантора. Они показали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях на Украине со стороны пророссийских сепаратистов или что он писал отчеты о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Кантора заявил, что они контактировали последний раз в 2016 году. Однако он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

В связи с участием чехов в боевых действиях на Украине в конце апреля по всей стране был проведен масштабный рейд, в ходе которого были задержаны пять человек. Их подозревают в преступлениях террористической направленности.