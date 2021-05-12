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Количество абитуриентов из временно оккупированных Крыма Луганска и Донецка в украинские вузы возрастает каждый год

Вчера, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

Количество абитуриентов из временно оккупированных Крыма, Луганска и Донецка в украинские вузы возрастает каждый год.
Об этом на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука» сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

«В прошлом году это было две тысячи (поступающих в украинские вузы с временно оккупированных территорий — ред.), но из года в год их все больше», — отметил Шкарлет.

Он напомнил, что абитуриенты с временно оккупированных территорий, которые хотят поступить в украинском учебные заведения, могут обратиться в один из центров «Крым-Украина», «Донбасс-Украина», которые будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно оккупированных территорий могут с помощью Всеукраинской школы-онлайн.

«Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий», — сказал Шкарлет.

Также на сайте МОН доступна пошаговая инструкция для поступающих жителей временно оккупированных территорий для получения документа о полном общем среднем образовании (свидетельство/аттестат) государственного образца и поступления по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина».

В 2020 году в заведения высшего образования через образовательные центры «Донбасс-Украина», «Крым-Украина» поступило 2026 человек, в 2019 году — 1865, в 2018 — 1776, в 2017 — 1550, в 2016 году — 1008 человек.


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Количество абитуриентов из временно оккупированных Крыма Луганска и Донецка в украинские вузы возрастает каждый год » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня