Адвокат: ЧАО «Северодонецкий Азот» работает исключительно в правовом поле. Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева

Адвокат Анна Чишинская прокомментировала обвинения в адрес Леонида Бугаева в связи публикацией Прокуратурой Луганской области информации о подозрении Главе Правления «Северодонецкого объединения Азот» в якобы умышленном уклонении от уплаты налогов.

«Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине.

Леонид Бугаев не получал подозрений, обо всех обвинениях нам стало известно из официального сообщения Прокуратуры и СМИ. Суть претензий мы не можем прокомментировать, пока детально с ними не ознакомимся.

ЧАО «Северодонецкий Азот» работает исключительно в правовом поле. Все предусмотренные законодательством налоги полностью оплачены предприятием и мы готовы подтвердить это документально.

Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева как безосновательные, уверенны в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке» - говорится в комментарии адвоката.