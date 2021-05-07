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В Украине законом ограничили использование пластиковых пакетов

Сегодня, 11:24 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада приняла во втором чтении в целом законопроект № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины».

«За» проголосовали 297 нардепов.

Закон предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Ограничения не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли в качестве первичной упаковки.

Документ также предусматривает запрет на распространение оксоразлагающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов с 1 января 2022 года.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 грн.


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