Дело Ефремова: суд поручил найти оригинал видео, где обвиняемый мог выражать антиукраинские тезисы в госдуме РФ

Украинская прокуратура должна провести следственные действия на территории Российской Федерации, чтобы отыскать оригиналы записей с круглого стола в Госдуме РФ, во время которого бывший народный депутат от «Партии регионов» Александр Ефремов мог выражать антиукраинские тезисы.

Об этом пишет Алина Кондратенко на сайте Watchers.

Такое решение в апреле этого года принял Старобельский суд Луганской области. Во время заседания, которое состоялось 24 мая, прокуратура просила разъяснить это постановление, однако суд отказал.

Александра Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

На предыдущем заседании, которое состоялось 16 апреля, прокурор Роман Гавриш просил назначить повторную лингвистическую экспертизу по высказываний Ефремова на так называемом «круглом столе» в России, который проходил в 2014 году. Там, по мнению следствия, Ефремов высказывал антиукраинские тезисы.

16 апреля суд поручил прокуратуре провести следственные действия на территории другого государства, чтобы найти оригиналы видео или звукозаписей «круглого стола». Кроме того, суд поручил выяснить, проводилось ли это мероприятие вообще.

Во время заседания 24 мая прокурор просил разъяснить это решение, однако суд отказал.

Ранее в суде просмотрели видеозапись так называемого «круглого стола по ситуации в Украине», 2014 состоялся в Госдуме РФ. Принимал в нем участие и один из тогдашних лидеров «Партии регионов» Александр Ефремов.

Среди «спикеров» мероприятия был известен своей антиукраинской позицией депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Во время «круглого стола» выступали российские политики, которые упоминали термин «Новороссия» в отношении украинского Донбасса.

После слов Жирировського о разделении Украины на северо-западную и юго-восточную, где последняя должна быть «пророссийской», Ефремов вышел за трибуну и сказал: «Здесь безусловно говорилось правильные вещи ...».

Напомним, 30 июля 2016 эксглаву фракции «Партия регионов» Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сначала суд отправил Ефремова в СИЗО. Однако 19 сентября 2020 Старобельский суд изменил меру пресечения Ефремову с домашнего ареста на личное обязательство.

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