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Сигареты из оккупированного Крыма переправляли контрабандой в Украину через Станицу Луганскую

Сегодня, 13:45 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники СБУ блокировали канал незаконных поставок сигарет из так называемой «ЛНР», который функционировал с начала года. Сигареты, изготовленные во временно оккупированном РФ Крыму, контрабандно завозили на подконтрольную боевикам часть Луганской.

Затем злоумышленники на лодках переправляли подакцизные товары через Северский Донец на территорию Украины. Участники группировки сбывали табак через розничную торговую сеть в восточных регионах страны.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники ежемесячно переправляли через линию разграничения нелегальных сигарет на более 400 тыс. гривень. По имеющейся информации, канал функционировал под контролем так называемого «МГБ ЛНР». Террористы получали «процент» за каждую пропущенную через линию разграничения партию подакцизных товаров.

 

Правоохранители задержали двух участников группировки в Станично-Луганском районе. Изъято 1,5 тыс. Пачек сигарет с акцизными марками страны-агрессора.


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