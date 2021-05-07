СБУ провела двухдневные антитеррористические учения в районе ООС

Служба безопасности Украины провела двухдневные антитеррористические тактико-специальные учения в районе ООС. Заключительная фаза тренировок прошла в прифронтовой Авдеевке.

Тренировки происходили на главном стратегическом объекте города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений СБУ, Вооруженных Сил Украины, штаба Объединенных сил, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.

Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.

Участники собрания отработали алгоритм совместных действий по нейтрализации «диверсантов», которые по легенде учений планировали устроить диверсию на Авдеевском коксохимическом заводе и бежать из города. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных преступников.

Благодаря слаженным действиям всех подразделений учений, условные преступники были своевременно обнаружены и задержаны, последствия их подрывной деятельности - нейтрализованы.