«Донецкая железная дорога» изменила расписание пригородных поездов между Луганской и Харьковской областями

Региональный филиал «Донецкая железная дорога» изменил расписание пригородных поездов между Луганской и Харьковской областями.

Как сообщили в пресс-службе филиала, после изучения спроса железнодорожники смогли продолжить маршрут следования пригородных поездов № 6337 и № 6442.

С 30 мая 2021 года № 6337 Купянск — Узл. — Сватово устанавливается в сообщении Купянск — Лисичанск и с 31 мая 2021 года № 6442 Попасная — Сватово устанавливается в сообщении Попасная — № 6337 Купянск — Лисичанск и курсирует ежедневно, на участке Сватово — Лисичанск без остановок на остановочных пунктах.

Поезд № 6442 Попасная — Купянск курсирует ежедневно со всеми остановками на всех остановочных пунктах.

Также с 3 июня поезд № 7087/7088 меняет график движения, чтобы быть доступнее для жителей Слобожанщины.