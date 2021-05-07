В Лисичанске 3 июня отключат газоснабжение: список улиц

3 июня в Лисичанске для проведения ремонтных работ по улице Газовиков, отключат газоснабжение.

Как сообщает Лисичанское МРУЕГГ, 3 июня 2021 с 08.00 до 16.00, в связи с проведением работ на объекте, расположенном по адресу: г.. Лисичанск, ул. Газовиков, будут временно отключены 252 абонентов, проживающие по адресам:

ул. им. М. Грушевского, №№ 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142;

ул. Костромская, №№ 35, 37;

ул. Газовиков, №№ 5,7,9,11, 13, 15, 17, 19;

ул. Рылеева;

ул. Смоленская;

ул. Гаршина;

ул. Рубежанский;

ул. Чайковского;

ул. Ударников;

ул. Пирогова (от ул. Литовской до дома № 89).

Согласно правилам, включение газоснабжения возможно только после проверки всех абонентов, поэтому сроки включения могут затянуться.