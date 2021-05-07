В оккупированном Донецке отменили коммендантский час на выходные

В оккупированных районах Донецкой области с 1 июня по 15 сентября будет отменен комендантский час в выходные дни.

Соответсвующий приказ дал глава террористической группировки «ДНР» Денис Пушилин.

С 2014 года в Донецке и других оккупированных населенных пунктах Донецкой области комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра. Его отменяли специальными указами «ДНР» в отдельные дни по особым случаям.

Теперь «ДНР» распорядилась еще активнее контролировать ситуацию в городах, пока отменен комендантский час – на улицах будут патрулировать усиленные наряды «полиции».

Ранее Пушилин заявил, что отмена комендантского часа «перечеркнется» в случае возобновления масштабных боевых действий.