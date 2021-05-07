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В Украине планируют запретить лакокрасочные материалы со свинцом

Сегодня, 15:00 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине вскоре планируют ограничить, а затем вообще запретить производство и продажу лакокрасочных материалов, содержащих свинец.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

Предусматривается ограничение содержания свинца в лакокрасочной продукции и сырье до безопасной для человека дозы - 90 мг / кг в сухой пленке покрытия.

«Во многих развитых странах уже давно запретили лакокрасочные материалы с содержанием свинца. Сегодня по мировым стандартам его концентрация не может превышать 90 мг/кг в сухой пленке покрытия. Это допустимый показатель, который является безопасным для здоровья человека», - отметил Юрий Таций.

Сейчас, когда на улице наконец потеплело, многие из киевлян начали ремонтировать и подкрашивать что-то в своих дворах или на дачах.

«Покупая краску, обращайте внимание на присутствие свинца в составе. Это может быть опасным.
Свинец накапливается в организме и может привести к хронической интоксикации. Особенно он вреден для здоровья детей и беременных», - добавил Юрий Таций.


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