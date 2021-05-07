С 1 июня в Луганской области начинают действовать ограничения на движение грузовых автомобилей

В Луганской области, как и по всей стране, с 1 июня в жаркую погоду будет запрещено движение грузового автотранспорта государственными дорогами.

Как сообщает Укравтодор, сезонные ограничения движения ежегодно вводятся в начале летнего сезона для сохранения автомобильных дорог общего пользования.

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки и информационные щиты.

Запрет касается транспортных средств, фактической массой свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Исключение - грузовики, осуществляющих перевозки опасных, скоропортящихся грузов, живых животных и птицы, а также перевозки, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.

Ограничение движения будут действовать в дневное время суток при температурных показателях воздуха выше 28 градусов по Цельсию.

В этом случае водителям необходимо будет переждать жаркий период на площадках для временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Отыскать место отстоя вдоль государственных дорог можно по указателям или воспользоваться Google картой .

Также можно воспользоваться TIR-паркингом. Карта их расположения по ссылке .

Напомним, что согласно действующему законодательству, соблюдение водителями грузовых средств сезонных ограничений и весовых параметров проверяют территориальные подразделения Укртрансбезпеки и областные подразделения Национальной полиции Украины.