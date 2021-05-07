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САП хочет отобрать квартиру у председателя Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца

Сегодня, 09:24 citynews.net.ua | Напечатать

28 мая 2021 Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн гривень, которая принадлежит народному депутату Украины, и взыскании ее в доход государства.

Прокурорами САП при содействии ГБР и с учетом сообщенной ранее в СМИ информации сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве при отсутствии сведений о том, откуда у него оказалось около 3 млн гривень, которых не хватало для такой покупки учитывая размер законных доходов депутата.

В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскана в доход государства.

Месяцем ранее «Схемы» сообщили, что нардеп от «Батькивщины» Михаил Волынец в июне 2020 года продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье и два паркоместа в элитной новостройке на Печерске «Бульвар фонтанов» за 7,5 миллионов гривень.

Сам Волынец заявил, что деньги добавила женщина, с которой он живет. Но в декларации он ее не указал, объяснив, что они «не в браке».

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О ходе и результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно.

Справка: 28 ноября 2019 вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов» (№ 263-IX).

Взыскание в доход государства активов, законность происхождения которых не установлена, является разновидностью гражданско-правовой ответственности за коррупционные и связанные с коррупционными правонарушения.

Основные критерии и особенности признания необоснованными активов и их взыскания в доход государства предусмотренные Законом № 263-IX, которым внесены изменения в некоторые законодательные акты Украины.


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