В Луганской области российские боевики обстреляли Золотое-4 из гранатометов

30 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские боевики обстреливали поселок Золотое-4 из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области позиции ВСУ около населенного пункта Майорск российско-оккупационные войска обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В том же направлении оккупанты дважды из ручных противотанковых гранатометов осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди подразделений ООС нет.