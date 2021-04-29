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Луганской области достались 4 самые крупные суммы субвенции на медицину

Вчера, 15:54 citynews.net.ua | Напечатать

19 мая Кабинет Министров Украины распределил 1,6 млрд гривень (28% от годового объема) субвенции на социально-экономическое развитие между территориальными громадами.

При этом, отличается средний объем на один проект в различных областях: самые маленькие сумы выделены в Волынской области (менее полумиллиона грн на объект), самые крупные Луганской области - в среднем 12,5 млн гривень на объект.

 
Основные направления финансирования - строительство и ремонт (в том числе капитальный) объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных учреждений и комплексов, объектов благоустройства и жилищно-коммунального назначения, закупка оборудования для больниц и других коммунальных предприятий медицинской сферы.

Объем распределенных средств различен в разных регионах (от 40 до 160 млн грн). Но пока распределено лишь менее трети годового объема субвенции, поэтому объем средств по регионам еще изменится.



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