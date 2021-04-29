Из оккупированной Горловки 16-летняя девушка убежала в Украину через минное поле

Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины с стороны так называемой «ДНР» возле пгт. Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в пгт. Горловка и имеет паспорт так называемой «Донецкой народной республики».

Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пересекая минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт. Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины. По словам девушки, она имеет родственников в западных областях Украины.

Сейчас девушкой занимается ювенальная полиция Донетчины и социальная служба. Ее осмотрели медики, телесных повреждений не имеет. С девушкой работают психологи.

До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей.