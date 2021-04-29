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В Луганской области за сутки 46 новых случаев COVID-19

Сегодня, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за 27 мая лабораторно подтверждено 46 новых случаев COVID-19. Выздоровели 198 человек

География выявленных заболеваний:
Лисичанск - 4, Рубежное - 7, Северодонецк - 10, Беловодский район - 2, Кременской - 1, Новоайдарский - 4, Новопсковский - 5, Станично-Луганский - три, Троицкий - 10.

За все время пандемии в Луганской области выявлено 26 029 случаев коронавируса.

Выздоровели - 23681 (198 за последние сутки), лечатся - 1467 (343 - стационарно, 1124 - амбулаторно).

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 32,3 (при пороговом 60).

Вследствие осложнений, вызванных коронавируса, умер 78-летний мужчина с Старобельского района.

Всего с начала пандемии в Луганской области от осложнений COVID-19 умер 881 человек.

По данным Министерства здравоохранения в Украине за сутки зафиксировано 3306 новых случаев; летальных - 156.


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