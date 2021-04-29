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Украинский фильм про Донбасс «Мать Апостолов» получил сразу три награды 10-го Нью-Йоркского кинофестиваля

Вчера, 20:07 citynews.net.ua | Напечатать

Полнометражный игровой фильм режиссера Зазы Буадзе «Мать Апостолов» получил три награды «Лучший полнометражный фильм», «Лучшая женская роль» / Н. Половинка и «Лучший сценарий» / Ратха Макеенкова и Заза Буадзе от 10-го Нью-Йоркского международного кинофестиваля — International Filmmaker Festival of New York (IFFNY), который состоялся 21–24 мая 2021.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, среди почти 900 заявок к участию в конкурсной программе было отобрано 100 картин из 43 стран мира.

Фильм «Мать апостолов» основан на историях женщин, чьи сыновья воевали за Украину в 2014 году. 

В поисках сына-летчика, чей самолет был сбит над оккупированными территориями, мать оказывается в чужом и агрессивном мире, где все пронизано ненавистью и страданиями. В этом аду она не только ищет сына, но, имея в сердце большую любовь и милосердный характер, меняет всех, кого встречает на своем пути. И главное, она меняется сама, находя в себе действительно сакральную силу.

 

Главные роли в фильме исполнили Наталья Половинка, Богдан Бенюк, Александр Пожарский. Режиссер-постановщик — Заза Буадзе, сценарий — Ратха Макеенкова и Заза Буадзе, продюсер — Дмитрий Овечкин, оператор-постановщик — Александр Земляной, музыка — Роман Григорьев и Илья Разумейко, художник-постановщик — Инга Ржаная, кастинг — Алла Самойленко, монтаж — Алексей Шамин.

Лента создана кинокомпанией «Студия» Золотое Руно» при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, промокампания картины состоялась при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Для съемок финальной сцены была создана крупнейшая в Европе декорация авиакатастрофы транспортного самолета Ан-26.

В декабре 2020 фильм стал победителем III Международного Кинофестиваля «Буковина» в номинациях «Лучший национальный художественный фильм» и «Лучшая мужская роль».

В феврале 2020 года были организован специальный показ в рамках European Film Market кинофестиваля Берлинале. Также фильм был отобран 7-м ежегодным фестивалем женского кино в Неваде — 7-th Nevada Women’s Film Festival, который состоится 21–27 июня в Лас-Вегасе.

Среди почти 500 заявок к участию в конкурсной программе было отобрано 58 картин из 20 стран мира.


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Украинский фильм про Донбасс «Мать Апостолов» получил сразу три награды 10-го Нью-Йоркского кинофестиваля » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня