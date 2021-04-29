Кравчук: Минск не может оставаться площадкой для переговоров по Донбассу

Из-за действий режима Александра Лукашенко в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе. Украина будет искать ему альтернативу. С таким заявлением в эфире одного из телеканалов выступил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук.

«Учитывая ту ситуацию, ту диктаторскую линию, диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не можем рассматривать вопрос об обсуждении тех проблем, которые называют минской площадкой», — сказал он.

Кравчук отметил, что сейчас Украина ищет другую площадку для переговоров по Донбассу. Украинская сторона в этой связи планирует консультации с ОБСЕ.

Глава украинской делегации отметил, что даже физически попасть в столицу Беларуси теперь невозможно, поскольку Украина прекратила авиасообщение со страной.

Кроме того, убежден Кравчук, Беларусь теперь не просто соседнее государство, а еще и сателлит России.