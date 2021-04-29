В Луганской области российский снайпер убил украинского военногоСегодня, 15:29
Сегодня в Луганской области российский снайпер убил украинского военного. Обстрел был зафиксирован в районе поселка Новотошковское.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял что уменьшилось количество снайперских обстрелов на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях.
Неизвестно на каких данных основывался Зеленский, так как волонтеры и военные ежедневно фиксируют снайперскую активность российских террористов, обстреливающих украинские позиции.
Украинским же контр-снайперским группам командование ВСУ ограничило возможность защищать позиции украинских военных.