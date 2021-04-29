Словакия передала Луганской областной детской клинической больнице два реанимобиля

Чрезвычайный и Полномочнй Посол Словацкой Республики в Украине Марек Шафин передал два реанимобиля Луганской областной детской клинической больнице.

В приветственном слове глава Луганской ОГА поблагодарил медицинский коллектива больницы за работу в сверхсложных условиях из-за пандемии. Затем он обратился к словацкому дипломату со словами благодарности за неоценимую помощь.

Также Сергей Гайдай вручил областные награды Мареку Шафину и волонтерам, благодаря которым машина досталась Луганской области.

В свою очередь словацкий посол подчеркнул, что лично для него жизнь и здоровье детей является наибольшей ценностью. Он выразил надежду на то, что реанимобили будут выполнять миссию по спасению маленьких жителей Луганщины.

Два Volkswagen Transporter Т-5 оборудованы дефибрилляторами LP12, вакуумными матрасами и шинами, аппаратами ИВЛ, кислородными редукторами, экстрактором Accuvac Basic и носилками на колесах.