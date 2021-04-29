В Северодонецке сообщили о «минировании» вузов

Сегодня, 27 мая, в полицию и ДСНС поступили сообщения о заминировании Луганского государственного университета внутренних дел имени Э.А. Дидоренко и Восточноукраинского университета имени В. Даля в Северодонецке.

Сейчас на объектах работают полицейские, спасатели, кинологи, эксперты-взрывотехники.

Проведена эвакуация студентов, преподавателей и персонала, ограничен доступ к зданиям, представляющие потенциальную опасность для гражданского населения.